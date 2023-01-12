وقال مصدر أمني- في تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره بمنطقة التاجي في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يتسبب بأي إصابات بشرية أو أضرار مادية، لافتا إلى أن "الرتل أكمل مسيره باتجاه وجهته المقصودة".