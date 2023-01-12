العثور على جثة شاب داخل منزله فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى الحسينية المركزى، جثمان شاب متوفيا داخل منزله بقرية الحجازية بالشرقية، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى، بوصول" عمر م أ ال " 30 عاما مقيم الحجازية مركز الحسينية، جثة هامدة، وجاري توقيع الكشف الطبى عليه لمعرفة سبب الوفاة، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة،لاصدار قرارها بشأن الواقعة لمعرفة سبب الوفاة.



وفى سياق متصل استقبل مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، جثة شخص فى العقد الخامس من العمر، عثر عليه متوفيا داخل منزله وتم التحفظ عليه فى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول"محمود م م" 49 عاما مقيم العاشر من رمضان، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة،وتبين من التحريات الأولية بلاغا لقسم شرطة ثانى العاشر من رمضان بالعثور على جثة شخص فى الخمسينات جثة هامدة داخل مسكنه بالمجاورة 38 دائرة قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان.

جار فحص معرفة سبب الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة،فيما أصيبت طفلة عمرها 5 سنوات، بحروق بالشفتين والفم والمريئ إثر تناولها مادة كاوية بطريق الخطأ بمنزلها بمركز أبوحماد بالشرقية.



