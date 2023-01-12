السعودية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال البيئة

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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء في الرياض، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي، أوجه تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة (الإسكوا) في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي من أجل مستقبل وبيئة آمنة.



وجرى خلال اللقاء، مناقشة مواضيع البيئة وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الحد من آثار التغير المناخي.



من ناحية أخرى، استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، سفيرة فرنسا من أجل سوريا لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا بريجيت كورمي، حيث استعرضا المستجدات على الساحة السورية، ومناقشة الجهود المبذولة في هذا الشأن.