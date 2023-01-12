السجن 10 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل ربة منزل بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكرى، رئيس المحكمة، والمستشارين محمد عبد التواب العنانى، وعمرو أبو الأسرار، وعمر محمد سالم، ووكيل نيابة أحمد عبد الناصر، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى، بمعاقبة المتهم حمدى أ.ع.ف-22 سنة، بالسجن 10 سنوات، لإدانته بالشروع فى قتل المجنى عليها ح. ش.ح.م-42 سنة، ربة منزل، باستخدام سكين، بعد أن طعنها عدة طعنات، على سلم منزلها بمشروع إبني بيتك بمدينة الفيوم الجديدة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

بدأت وقائع الواقعة، في القضية التي تحمل رقم 36 لسنة 2022م جنح قسم الفيوم الجديدة، في 13 فبراير 2022م، عندما أقدم المتهم على التخلص من المجنى عليها، وأعد لذلك، سلاح أبيض، عبارة عن سكين، وبمجرد أن صعدت إلى منزلها، طعنها عدة طعنات، حتى فقدت الوعي، معتقدا أنها فارقت الحياة، إلا أنها نقلت إلى المستشفى، وشفيت من إصابتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، والتي باشرت التحقيق مع المتهم، واستمعت لأقوال المجني عليها، وشهود الواقعة، وبناء على ذلك، وتحريات المباحث، أحالت النيابة العامة الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم.

وأثبت تقرير الطب الشرعى، أن إصابة المجني عليها جاءت نتيجة طعنها بجسم صلب حاد مدبب، وأنها تتوافق مع رواية المتهم في الواقعة، وأقر المتهم، بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهما، ونظرت المحكمة، الدعوى بجلستها، اليوم، فأصدرت حكمها المتقدم.