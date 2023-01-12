اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى: 300 مليار دولار استثمارات فى قطاع التصنيع

الخميس، 12 يناير 2023 07:35 م
الرئيس الأمريكى: 300 مليار دولار استثمارات فى قطاع التصنيع الرئيس الأمريكى جو بايدن
رامى محيى الدين

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الأسبوع الماضى بدأت إمدادات الأنسولين لمرضى السكرى، وفي الأسبوع الماضي كان هناك عقوبات على من يرفع الأسعار بمعدل أعلى من معدل التضخم، بالإضافة إلى أن هناك شراء للأجهزة التي تخفض استهلاك الوقود وهذا بفضل القوانين التي اعتمدناها العام الماضي.
 
وأضاف خلال كلمته عن الوضع الاقتصادي في أمريكا، نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن هناك استثمارات تاريخية بالتصنيع الأمريكي، والشركات أعلنت عن 300 مليار دولار استثمارات في قطاع التصنيع، مضيفا أن مجلس النواب انتخب رئيسًا جديدًا له، ومستعدون للعمل معه ونرجو من الكونجرس الأمريكي أن يحرز تقدمًا بالنسبة للشعب الأمريكي.
 
وتابع أن الجمهوريين عليهم اعتماد التشريع الأول للحد من الغش في إقراراتهم الضريبية، مشيرا إلى أن العجز في الميزانية وصل إلى 114 مليار دولار، وهناك استعداد لضريبة مبيعات قومية، سوف تزيد من الضرائب على الطبقة الوسطى، وتخفض على الأغنياء وهذا ما يفعله الجمهوريون، مؤكدا أن تشريعات تصل مكتبه من هذا القبيل سوف يستخدم حق الفيتو ضدها.

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