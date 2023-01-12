الدولة أطلقت مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائى.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الدولة أطلقت مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي.. الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان.. تنمية جنوب الوادى بمساحة 1.1 مليون فدان.. تنمية شمال ووسط سيناء بـ456 ألف فدان.. الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان.

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