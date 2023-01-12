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الداخلية: فيديو التعدى على جامعة بسيناء مفبرك.. وسبق محاكمة المسئولين عنه

الخميس، 12 يناير 2023 06:31 م
الداخلية: فيديو التعدى على جامعة بسيناء مفبرك.. وسبق محاكمة المسئولين عنه وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى خلال شهر نوفمبر الماضى يظهر خلاله أحد الأشخاص مدعياً حدوث هجوم على إحدى الجامعات بمحافظة شمال سيناء.
 
وتبين من الفحص أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وهو مشهد تمثيلى تم أدائه بصورة توحى بأن الواقعة حقيقية، وتم ضبط القائمين على إعداد مقطع الفيديو، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفبركة مقطع الفيديو المشار إليه بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وأصدرت المحكمة المختصة حكماً ضد مرتكبى تلك الواقعة (عدد 3 متهمين) بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية لكل منهم.

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