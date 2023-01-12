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الحكم على 11 متهما بقضية "خلية داعش الوراق" الإرهابية.. خلال ساعات

الخميس، 12 يناير 2023 04:00 ص
الحكم على 11 متهما بقضية "خلية داعش الوراق" الإرهابية.. خلال ساعات المستشار محمد حماد
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم، بحكمها فى محاكمة 11 متهما بالقضية رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش الوراق".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2014  حتى 22 فبراير 2021، تولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثانى حتى العاشر انضموا لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.


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