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الجنايات تعاقب متهما بالمؤبد و10 سنوات لـ20 آخرين بقضية "أحداث رمسيس"

الخميس، 12 يناير 2023 01:47 م
الجنايات تعاقب متهما بالمؤبد و10 سنوات لـ20 آخرين بقضية "أحداث رمسيس" هيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة 2 إرهاب بمحكمة الجنايات، بالسجن المؤبد لمتهم و15 سنة لـ 4 متهمين و10 سنوات لـ20 متهما وذلك فى إعادة محاكمة 26 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".
 
 
كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهم والحبس 5 سنوات لحدث "قاصر"، وإيداع متهم فى إحدى دور المؤسسات النفسية.
 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013


أحداث رمسيس

الجنايات

المؤسسات النفسية

التجمهر والبلطجة



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