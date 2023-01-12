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الجريدة الرسمية تنشر حكمين بإدراج الإخوان وعناصرها على قائمة الإرهاب

الخميس، 12 يناير 2023 04:35 م
الجريدة الرسمية تنشر حكمين بإدراج الإخوان وعناصرها على قائمة الإرهاب دار القضاء العالى -ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ أمس 9 يناير، الحكمين الصادرين من الدائرة رقم 7 بمحكمة جنايات القاهرة والخاصين بادراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ أصدار القرار وإدراج بعض العناصر الإخوانية على قائمة الإرهابيين.

 

وتضمن الحكم الأول ادراج جماعة الإخوان و73 متهما على قائمة الإرهاب بينما الحكم الثانى تضمن ادراج الجماعة ومتهمين اثنين على قائمة الإرهاب.

ويأتي قرار الإدراج على قوائم الإرهاب وفقا للقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

قرار الدائرة 7 جنوب
قرار الدائرة 7 جنوب
تابع قرار الدائرة 7 جنوب
تابع قرار الدائرة 7 جنوب
تابع قرار الدائرة 7 جنوب 1
تابع قرار الدائرة 7 جنوب 
تابع قرار الدائرة 7 جنوب 2
تابع قرار الدائرة 7 جنوب 
تابع قرار الدائرة 7 جنوب 3
تابع قرار الدائرة 7 جنوب 
حكم باسم الشعب
حكم باسم الشعب

 


الإخوان

الجريدة الرسمية

قائمة الإرهاب

قائمة الإرهابيين



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