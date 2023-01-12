التعليم: عدم حرمان أى طالب غير مسدد للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم ، على عدم حرمان طلاب التعليم الفني (حكومي وخدمات) الغير مسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات العملية والنظرية، وذلك بعد رصد قيام عدد من المدارس بحرمان بعد الطلاب غير المسددين من الامتحان.

ووجه نائب الوزير فى خطاب لها الإدارات التعليمية ا باتخاذ إحدي الإجراءات التالية.

- حجب نتيجة الطالب لحين قيام ولي الأمر بسدد المصروفات الدراسية.

- عدم إصدار بيان نجاح أو رسوب للطلاب غير المسددين للمصروفات إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.

- عدم إصدار أى بيانات قيد أو أي محررات رسمية أو اعتماد استمارات بطاقة الرقم القومي إلا بعد قيام ولى الأمر بسداد المصروفات.

وشدد على أنه في حالة أنه قد سبق وتم حرمانه بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات يتم عقد امتحان تكميلي لهم هذه الامتحانات ، علي أن يتم احتساب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الطالب، مع إعفاء الطلاب كليا من سداد المصروفات الدراسية في حالة قيامهم بحث اجتماعي يثبت عدم تمكنهم من سداد المصروفات.

وكان الدكتور السيد حامد، مسئول الجدارات والتقييم والتحقيق بالإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن البرنامج العلاجى لمنظومة الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية يحق للطالب حف دخول البرنامج العلاجي عقب الفصل الدراسي الأول أجازة نصف العام) أو نهاية الفصل الدراسي الثاني في أي عدد من الوحدات بشرط حضوره أحد تقييمات الوحدة الدراسية، ولايحق للطالب المتغيب كلياً عن جميع تقييمات الوحدة دخول البرنامج العلاجي.

وأوضح أنه لا يجوز للطالب دراسة وحدة من الوحدات إلا بعد تحقيق المتطلبات السابقة لها ضمن البرنامج وفي حالة عدم اجتياز الطالب لإحدي الوحدات التي تعتبر متطلب سابق لباقي وحدات البرنامج يجوز تنفيذ برنامج علاجي له خلال العام الدراسي بحد أقصي وحدة واحدة فقط خلال الفصل الدراسي وبموافقة المحقق الداخلي للبرنامج ورئيس لجنة إدارة التقييم والتحقق بالمدرسة مع السماح للطالب بحضور بقية الوحدات للبرنامج علي ألا يتم تقييمه بها إلا بعد إجتيازه البرنامج العلاجي.

وتابع الدكتور السيد حامد أنه لا يتم انتقال الطالب من سنة دراسية إلي أخرى بأي برنامج إلا إذا تم نجاح الطالب في تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بوحدات الجدارات المخصصة للسنة الدراسية، موضحا أن رسوم البرامج العلاجية للطالب عن كل وحدة قدرها(150) جنيها يتم توريد المبلغ لحساب المدرسة بالإدارة التعليمية عن طريق سكرتير المدرسة.