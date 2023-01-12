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التعليم: تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة ممتد إلى فبراير المقبل

الخميس، 12 يناير 2023 10:19 م
التعليم: تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة ممتد إلى فبراير المقبل طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة سيبدأ خلال الأيام المقبلة على أن يستمر التسجيل حتى فبراير المقبل حيث يتم تسجيل الاستمارة إلكترونيا.
 
وأوضحت أنه يتم تسجيل الاستمارة من خلال البريد الموحد للطالب على أن يتم مراجعة اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده ويقوم الطالب بتدقيق الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة مع مراجعة مواد التخصص لكل شعبة، كما أن الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء على أن يكون عنوان الطالب المدون فى الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.
 
وشددت الوزارة على أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ، وإذا وجد خطأ ببیانات الاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا للمدرسة لتدارك الأخطاء كما أن طباعة الاستمارة مسئولية الطالب وولي أمره وإذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الإرشاد التعليمي بالمدرسة لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.
 
وقالت الوزارة إنه بعد كتابة الاستمارة بشكل صحيح يقوم الطالب بطباعتها وتسليمها إلى المدرسة التابع لها ويقدم معها مجموعة من الأوراق تشمل إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه وإيصال رسوم التقدم للامتحانات وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة وايصال سداد رسوم التابلت باجمالى 105 جنيهات.
 
 

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