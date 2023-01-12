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التعليم: انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2023 الأسبوع المقبل

الخميس، 12 يناير 2023 01:00 ص
التعليم: انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2023 الأسبوع المقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المديريات التعليمية انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية والتى تنطلق الأسبوع المقبل، حسب جدول الامتحانات بكل مديرية تعليمية، حيث استعدت المديريات لاستقبال الامتحانات بتحديد لجان الاختبارات وأيضا تجهيز لجان النظام والمراقبة وإعلان أرقام جلوس الطلبة ووضع وإعداد الأسئلة وطباعتها.
 
وأكدت المديريات التعليمية أن الأسئلة من المنهج الخاص بالفصل الدراسى الأول وتخاطب الفهم، مشيرة إلى أن صياغتها واضحة وشملت أجزاء المنهج الدراسى للترم الأول.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مديرى المديريات ضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمسائلة القانونية. 
 
ووجه الوزير بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل، مشددا على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين خاصة واضعى الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والالتزام بالمستويات المعرفية فى الورقة الامتحانية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.
 
كما وجه الوزير بوضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية فى حال وقوع أى خطأ، مع تشديد المتابعة الأمنية على مراكز الأسئلة والتنسيق مع مديرية الأمن بكل محافظة.

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