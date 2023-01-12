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البنك الأهلى: 170 مليار جنيه رصيد الشهادات البلاتينية ذات عائد الـ 25%

الخميس، 12 يناير 2023 09:25 م
البنك الأهلى: 170 مليار جنيه رصيد الشهادات البلاتينية ذات عائد الـ 25% يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى
كتب أحمد يعقوب

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كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رصيد الشهادات البلاتينية لمدة سنة، ذات العائد الذى يصل إلى 25%، بلغ 170 مليار جنيه، وتم تنفيذ أكثر من 70%؜ منها، من خلال القنوات البديلة (الأهلى نت والأهلى موبيل ومركز الاتصال).
 
وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة، بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهرياً، وذلك اعتباراً من 4/01/2023.
 
وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).
 
كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك، علما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي، وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623. وكان البنك المركزى المصرى قرر منذ أيام عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.

أخبار الاقتصاد

البنك الأهلى

شهادات الادخار

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