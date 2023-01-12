الإسكان: حملات لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بمدينتى 6 أكتوبر والعبور

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، مواصلة شن حملات لإزالة المخالفات والإشغالات والاستيلاء على الردود الأمامى على الأرصفة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث تم شن حملة أسفرت عن استرداد وحدتين بالحى السادس وردهما لحوزة الجهاز.

وأضاف أنه تم شن حملة أخرى بمنطقة جنوب الأحياء لإزالة الجراجات المخالفة بمنطقة 109 عمارات أسفرت عن ضبط ومصادرة مركبات مخالفة ومعدات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، كما تم شن حملة إزالة للإشغالات بالحى 12 شارع المجاورة الخامسة.

وشدد رئيس الجهاز على عدم التهاون مع المتعديين على أملاك الدولة، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات فى المهد.

وفي ذات السياق، وجه المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، بضرورة تنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفات لإعادة الواجهة الحضارية والانضباط لشوارع مدينة العبور، مضيفاً أنه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، أسفرت عن إزالة مبنى مخالف وأسوار خارج حدود قطعة أرض بمزارع عرابي، كما تم إزالة مخالفة بناء بالردود بقطعة أرض سكنية بالحي الخامس لمخالفة شروط التراخيص، وإزالة وصلة مياه خلسة ووصلة صرف.

وأشار رئيس جهاز العبور إلى أنه تم تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع ورفع العدادات لمحال مخالفة تعمل بدون رخصة تشغيل بقطعة أرض سكنية بمركز خدمات الحي الخامس، والتحفظ على الأدوات والمهمات.

وأضاف "الغيطي"، أنه تم تشكيل حملة أخرى لمتابعة المخالفات بالمدينة، حيث تم رفع عدادات مرافق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستغلال بدرومات بعض القطع السكنية كمخازن، وضبط سيارتي نقل بدون تصريح، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال: تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة لمخالفات بمعاونة شرطة التعمير، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة بقطعة أرض بمزارع عرابي، حيث تم إزالة مخالفات البناء المتمثلة في بناء أسوار ومحال ومخازن بطول سور الواجهة الأمامية للقطعة، بالمخالفة للتراخيص.

وأكد رئيس جهاز العبور استمرار أعمال إزالة جميع الإشغالات والقضاء على ظاهرة المخالفات وإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني إلى شوارع المدينة.