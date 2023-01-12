الأثر الوحيد المتبقى من مكتبة الإسكندرية القديمة اكتشف داخل مومياء

الإسكندرية جاكلين منير

تعد "بردية" مكتبة الإسكندرية القديمة، هى أقدم أثر متبقى من مكتبة الإسكندرية القديمة، ومن خلال استخدام تقنيات متقدمة، قام متحف المخطوطات داخل المكتبة، بعمل نسخ محدودة (طبق الأصل) من هذه البردية التى يعتقد أنها الأثر الوحيد الباقى من مكتبة الإسكندرية القديمة ويعرض حاليا داخل متحف المخطوطات بالمكتبة.

أما أصل البردية، فهى محفوظ بمتحف فيينا (النمسا) وهى عبارة عن لفافة طولها 17 سم وعرضها 70 سم، اكتشفت داخل مومياء، البردية مكتوبة باليونانية القديمة ويعود تاريخ نسخها للقرن الثالث قبل الميلاد.

ويعد متحف المخطوطات من أهم المتاحف الدائمة داخل مكتبة الإسكندرية، والذى يتبع قطاع التواصل الثقافى بالمكتبة، وترجع أهمية هذا المتحف إلى ما يقتنيه من مخطوطات وكتب يرجع تاريخها إلى ألف عام حيث يحتوى المتحف على 120 مخطوطة وكتاب تراثى قديم، وشهد المتحف زيارة العديد من رؤساء دول العالم مؤخرا، نظرا للأهمية التاريخية والتراثية التى توجد داخل المتحف.

ويتم ترميم المخطوطات القديمة من خلال معمل الترميم داخل مكتبة الإسكندرية، والذى يحتوى على مجموعة من أمهر المتخصصين والذين حصلوا على دورات متخصصة فى دول أوروبية، ويتم الترميم باستخدام أحدث التقنية الحديثة ومواد خاصة لترميم المخطوطات القديمة تناسب طبيعة الحبر المكتوب بها ويتم رفع تقرير مفصل عن كل مخطوطة يتم ترميمها مرفق بصور قبل و بعد الترميم و تاريخ مفصل عن تلك المخطوطة.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية مجمعا ثقافيا يضم المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب) والمكتبات التابعة لها، وهي: المكتبة الفرنكوفونية ومكتبة الإيداع ومكتبة الخرائط.

كما تضم المكتبة 6 مكتبات متخصصة وهى ،مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية ، مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، مكتبة الطفل، مكتبة النشء، قسم التبادل والأرشيف، مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة ،نسخة محاكية لأرشيف الإنترنت.