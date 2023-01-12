استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والمصرى الليلة

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير، وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.