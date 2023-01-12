ووفقًا لشبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، وجد الاستطلاع أن متوسط الأجور فى رومانيا انخفض بنسبة 2% على أساس سنوى اعتبارًا من أكتوبر الماضى، حيث بلغ التضخم 16 في المئة على أساس سنوى.

وأشارت نتائج المسح إلى أن نحو ثلث الموظفين سوف يحتاجون إلى زيادة تتراوح بين 20 و 30 في المئة لإقناعهم بالبقاء في وظائفهم الحالية.

ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى خانة الآحاد خلال الربع الثالث من العام الجارى، إلا أن محللين مستقلين يتوقعون بأن تصل معدلات التضخم إلى رقمين على الأقل حتى نهاية عام 2023 .



ويشار إلى أن أكبر منصة للموظفين عبر الإنترنت في رومانيا استطلعت عينة تتكون من 3834 موظفًا و 446 متخصصًا بالموارد البشرية من جميع القطاعات في نهاية عام 2022 ، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والخدمات الصحية والاتصالات والطاقة والبناء والإعلام والتمويل.