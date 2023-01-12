اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

احذر.. أمراض خطيرة تهدد طفلك حال تجاهل تطعيمات الحصبة والتيتانوس وشلل الأطفال

الخميس، 12 يناير 2023 01:43 م
احذر.. أمراض خطيرة تهدد طفلك حال تجاهل تطعيمات الحصبة والتيتانوس وشلل الأطفال التطعيم ضد شلل الأطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إن تلقى اللقاحات هام جدًا لتقليل فرص الإصابة بـفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، ومنع الإصابة ببعض الأمراض الأخرى كالشلل، والحصبة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: لقاح فيروس كورونا متوفر لمن هم فوق 12 عام و لقاح الإنفلونزا متوفر لمن هم فوق 6 أشهر .

وأضافت وزارة الصحة أن لقاح شلل الأطفال يحمى من الاصابة بشلل الجسم وتابعت : الاصابة بالحصبة يمكن أن تسبب العمى وانتفاخ الدماغ والتيتانوس يمكن ان يؤدى لالام مؤلم بالعضلات وصعوبة التنفس .

وكانت أوصت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا السنوى لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا متوفر على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات هامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وواحد من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى، مضيفا: أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخد اللقاحات في أى وقت من العام، موضحا: أن الاستفادة من القصوى من اللقاحات تكون فى فصل الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية  فى هذا الوقت مثل الانفلونزا ونزلات البرد والفيروس التنفسى المخلوى.

وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء، مؤكدًا حرض الوزارة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، وكذلك التوعية بأهمية التطعيمات  لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.


الصحة

اللقاحات

الحصبة

لقاح شلل الأطفال

لقاح الانفلونزا

لقاح كورونا

خليك واعى

خليك واعي



الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تكشف خريطة توفير 10 لقاحات لمواجهة الأمراض الوبائية.. 75 مليون جرعة لقاح خماسى وثنائى وكبدى "ب".. الوزارة: نهدف لجعل مصر مركزا إقليميا.. وضح 35 مليون جرعة من لقاح السحائى.. وتصنيع لقاح شلل الأطفال محليا

الجمعة، 06 يناير 2023 04:00 م

وزير الصحة يكرم الفرق الطبية المشاركة بحملة التطعيمات المحدودة ضد شلل الأطفال

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 01:21 م

صحة دمياط: حملة تطعيم شلل الأطفال تحقق المستهدف

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:49 ص

صحة الإسكندرية: تطعيم 716 ألف طفل ضد شلل الأطفال خلال الحملة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:49 ص

تطعيم 251 ألف طفل خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:33 م

الصحة تكشف المحافظات الأعلى فى نسب تغطيات تطعيمات شلل الأطفال.. تفاصيل

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:23 م

صحة المنيا: تطعيم مليون و16 ألف طفل ضد شلل الأطفال بنسبة 101.4% من المستهدف

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة