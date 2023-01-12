واسعرض نائب وزير الحج، خلال لقائه بوفود كلا من مصر والإمارات والسنغال وغانا وتشاد وطاجاكستان وأفغانستان والهند وتايلاند وجنوب أفريقيا وقيرغيزستا وبنين وسيريلانكا ودولة تنزانيا، على هامش مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج" اليوم الخميس - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - عددا من الموضوعات ذات العلاقات المشتركة بشؤون الحجاج، ومناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، في ظل الدعم والاهتمام المستمرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، بالشراكة والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في منظومة الحج في المملكة.

وتضمنت اتفاقيات الحج المُوقعة الحصص المُخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشؤون الحج.

