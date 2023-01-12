إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر نتيجة تقلبات الطقس

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، لليوم السابع على التوالى، اليوم الخميس، إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر نتيجة ظروف الأحوال الجوية فجرًا وقت التحليق، حيث قال مصدر بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، أنه أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، لليوم السابع على التوالى.

ويضيف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه قبل إقلاع رحلات البالون فجرًا يقوم طيارى البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس، ويتبين لهم التحليق من عدمه نتيجة حركة الطقس والرياح شديدة التى تكون مناسبة أو غير مناسبة للإقلاع، وطوال الأسبوع الماضى يتم إصدار قرارات وتعليمات من مسئولى الشركة المصرية للمطارات ووزارة الطيران بعدم التحليق ووقف الرحلات.

ويعمل فى قطاع البالون الطائر بالأقصر، حوالى 17 شركة بالون تقدم خدماتها لأكثر من 500 سائح بصورة يومية، حيث أنه يعمل بالقطاع طيارين مؤهلين ومدربين للتعامل الفنى مع البالون كالطائرات، حيث يعمل بتلك الشركات أكثر من 1000 شخص ما بين طيارين ومهندسين وسائقين وعماله وغيرهم من الموظفين، وجميعهم ينتظرون عودة الرحلات من جديد بعد تضرر أسرهم من ذلك التوقف اليومى طوال أسبوع كامل رغم تحسن حالة الطقس.

ويتوافد السائحون خلال زياراتهم فى المدن حول مصر على الأقصر لتلك الرحلات المميزة، حيث أن البالون الطائر يزيد من نسبة السياحة المصرية بالأقصر بحوالى 40%، حيث يأتى خصيصًا رواده من بلدان شتى مثل البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ وأسوان ومن كل أنحاء مصر، وتساهم تلك السياحة فى توفير العملة الصعبة لمصر حيث أن أغلب الزوار من السياح يدفعون سعر تذكرة البالون بالدولار واليورو.

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ومن الجدير بالذكر أنه تعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.