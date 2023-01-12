إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور نقادة - قوص بالصحراوي الغربي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي اتجاه محور نقادة- قوص بعد اصطدامه بعامود إنارة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.
وأسفر الحادث عن إصابة كلا من آدم أحمد، 15 عامًا، اشتباه كسر بالكتف، وعبدالله سعد حامد،31 عاما، سحجات وكدمات، وأحمد صبري أحمد، 27 عاما، سحجات وكدمات متفرقة، ومحمد سعيد علي، 31 عاما، سحجات وكدمات، وأحمد سالم محمد، 17 عاما، سحجات وكدمات، ومحمد صبري صدقي، 20 عاما، وعيد شمندي محمود، 28 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات في الحادث.
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أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور نقادة - قوص بالصحراوي الغربي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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