إصابة 3 أشخاص فى حوادث متفرقة بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

أصيب 3 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بمحافظة الإسماعيلية، حيث أصيبت سيدة في بعد اصطدام سيارة بها في شارع الأهرام، وأصيب شخص في حادث تصادم سيارة بتوك توك بطريق بورسعيد، وأصيبت سيدة بعد اصطدامها بتوك توك بمدخل عزبة العطارة بالمستقبل، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، بوقوع 3 حوادث متفرقة بالمحافظة أسفرت عن إصابة حنان رضا عباس 33 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالساق اليسري، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس للعلاج، بعد تصادم سيارة مجهولة بها وذلك بشارع الأهرام.

كما أصيب ناصر محمد أحمد 26 سنة مقيم القنطرة غرب نتيجة إصابته باشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح بالرأس 3سم وجرح قطعى 5 سم بالساق الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس للعلاج، نتيجة تصادم سيارة رقم "ط ل س 4564"، بتوك توك بدون لوحات معدنية بطريق بورسعيد أمام نمرة رقم 5.

كما أصيبت سلمي عبد الرحمن يوسف 17 سنة مقيمة عزبة العطارة بجرح بالجانب الأيمن 3 سم مع كدمة بنفس الجانب وتم نقلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس للعلاج، نتيحة تصادم توك توك بدون لوحات بها بمدخل عزبة العطارة بالمستقبل.