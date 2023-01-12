اليوم السابع
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الخميس، 12 يناير 2023 12:08 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم  

الخميس، 12 يناير 2023 11:52 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم   اسعاف
الفيوم رباب الجالي  

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أصيب 3 مواطنين في حاث تصادم سيارة ملاكي ، وأخري نصف نقل ، بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق . 

كان طريق القاهرة الفيوم/ الصحراوي شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري نصف نقل ، قبل كمين كوم أوشيم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبيم إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق . 

وكان أصيب مواطنان في حادث إنقلاب تروسيكل، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق . 

كان طريق قرية طبهار، شهد وقوع حادث إنقلاب تروسيكل، امام عزبة الشيخ ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق . 

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية ، بمحافظة الفيوم ، من السيطرة علي حريق ، شب بمنزل  مكون من 3 طوابق، بقرية ترسا بمركز سنورس ، دون وقوع إصابات، وتحرر محصر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق . 

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا ، بنشوب حريق ، بمنزل مكون 3 طوابق بقرية ترسا بمركز سنورس ، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحريق ، وتبين أن الحريق شب بالطابق الثالث، وتم السيطرة علي الحريق ، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق . 

وكان مسشفي الفيوم العام استقبل مواطن ، مصاب بجرح قطعي وكدمات، وتبين أنه أصيب إثر نشوب مشاجرة ، بينه وبين آخرين بعزبة محجوب ابو السعود، بمركز الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 


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