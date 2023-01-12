إصابة مواطنة بحروق من الدرجة الأولى إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيبت مواطنة بحروق من الدرجة الأولى، إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز، بمنزلها بعزبة صفر بمركز الفيوم، وتم نقل المصابة الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت عزبة سفر بمركز الفيوم ، شهدت وقوع حادث انفجار إسطوانة بوتاجاز، داخل منزل، وعلى الفور إنتقلت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم السيطرة على الحريق، وتبين إصابة مواطنة تدعى ب ع ت 18 سنة، وتم نقلها الى مستشفى الفيوم العام وتبين أن الحروق من لدرجة الأولى باليدين والقدم اليسرى بنسية 10 %، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق القاهرة الفيوم/ الصحراوى شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى، وأخرى نصف نقل، قبل كمين كوم أوشيم، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الى مكان الحادث، وتبيم إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان أصيب مواطنان فى حادث إنقلاب تروسيكل، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق قرية طبهار، شهد وقوع حادث إنقلاب تروسيكل، امام عزبة الشيخ، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق، شب بمنزل مكون من 3 طوابق، بقرية ترسا بمركز سنورس، دون وقوع إصابات، وتحرر محصر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بنشوب حريق، بمنزل مكون 3 طوابق بقرية ترسا بمركز سنورس، وعلى الفور إنتقلت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الى مكان الحريق، وتبين أن الحريق شب بالطابق الثالث، وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان مسشفى الفيوم العام استقبل مواطن، مصاب بجرح قطعى وكدمات، وتبين أنه أصيب إثر نشوب مشاجرة، بينه وبين آخرين بعزبة محجوب ابو السعود، بمركز الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.