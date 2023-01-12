إصابة شخصين صدمتهما سيارة بطريق القاهرة / الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنان صدمتهما سيارة بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى، أمام مدخل قرية الكعابى فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة / الفيوم الصحراوى ، شهد وقوع حادث، اصطدام سيارة بشخصين، أمام قرية الكعابى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

أصيب 4 مواطنين فى حادص تصادم، وقع بين دراجتين بخاريتين، وسيارة ملاكى، بطريق قرية سنهور، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب الى مستشفى فيديمين المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق قرية سنهور بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكى، أمام مدخل قرية وليدة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الى مكان الحادث وتبين إصابة 4 وتم نقل 3 مصابين الى مستشفى الفيوم العام، ومصاب إلى مستشفى فيديمين المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت عزبة سفر بمركز الفيوم، شهدت وقوع حادث انفجار إسطوانة بوتاجاز، داخل منزل، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم السيطرة على الحريق، وتبين إصابة مواطنة تدعى ب ع ت 18 سنة، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام وتبين أن الحروق من لدرجة الأولى باليدين والقدم اليسرى بنسية 10 %، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق القاهرة الفيوم/ الصحراوى شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى، وأخرى نصف نقل، قبل كمين كوم أوشيم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبيم إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.