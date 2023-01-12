إزالة فورية لبناء مخالف بنطاق حى غرب ونشر لجان للرصد الميدانى للمخالفات بأسيوط

أسيوط -فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بحي غرب مدينة أسيوط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون لمنع تكرار تلك المخالفات، مؤكدا على استمرار إزالة أية محاولات للشروع في البناء المخالف بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز تنفيذاً لخطة الدولة برصد أية مخالفات وإزالتها في المهد قبل تفاقمها على أن يتم تحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.



وكان محافظ أسيوط قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة ورصد مخالفات البناء من خلال لجان الترصد الميداني لرصد أية محاولات للبناء المخالف ووقفها في المهد، فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لإزالة كافة مخالفات البناء مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون، مشددًا على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى بكل حزم لأية حالات شروع بالبناء المخالف للقوانين المنظمة لتحقيق الردع العام لمنع تكرار تلك المخالفات.



من جانبه، أوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط واُثناء مرور مسئولي المتابعة الميدانية للحي تبين قيام أحد المواطنين بالبناء المخالف وعلى الفور توجه إلى موقع المخالفة برفقه كرم عبدالحفيظ والشاذلي محمد نائبا رئيس الحي ومسئولي الإشغالات والإزالات بالحي، وتم تنفيذ إزالة فورية لسقف الدور الخامس العلوى بأحد العقارات بشارع مينا الأول بمنطقه شركه قلتة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات ومصادرتها، مشيراً إلى مواصلة تنسيق الجهود لرصد أية تعديات وازالتها في مهدها للقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية.



ويذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بأية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.