8.5 مليار دولار.. الحكومة تُنعش الأسواق بإفراجات الموانئ عن الواردات.. إنفوجراف

وصلت قيمة البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض قيمة الإفراجات عن البضائع منذ شهر ديسمبر 2022 وحتى الأن

8.5 مليار دولار بضائع مُفرج عنها منذ أول ديسمبر حتى الآن

7 مليارات دولار قيمة البضائع المُفرج عنها خلال ديسمبر الماضى

1.5 مليار دولار قيمة الإفراج عن البضائع خلال أول 10 أيام من يناير



الإفراج عن البضائع

613 مليون دولار بضائع مفرج عنها للأغراض الصناعية خلال يناير الجارى

شملت القائمة: السلع الغذائية والمستلزمات الصناعية الأولية أو المصنعة وقطع الغيار

40.7 مليون دولار قيمة الذرة المفرج عنها خلال يناير

28 مليون دولار قيمة شحنات فول الصويا المفرج عنها

56 مليون دولار قيمة كيماويات الأدوية المفرج عنها

أكد رئيس الوزراء استمرار التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية

الإسراع فى إجراءات الإفراج الجمركى عن كل السلع والبضائع بالموانئ

جهود الإفراج متواصلة بغرض توفير السلع المختلفة فى الأسواق المحلية