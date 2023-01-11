6 علامات تشير للإصابة بسرطان المثانة.. أبرزها وجود دم فى البول

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يصيب سرطان المثانة أي شخص ، ولكن عادةً ما يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر، وبشكل عام ، فإن احتمال إصابة الرجال بهذا السرطان خلال حياتهم هو حوالي 1 من 27 بالنسبة للنساء ، تكون الفرصة حوالي 1 في 89 ، على الرغم من عدم وجود اختبارات فحص لسرطان المثانة ، إلا أنه يمكن اكتشافه مبكرًا بسبب علامات التحذير المرئية وإليك الأعراض ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

علامات التحذير من سرطان المثانة

العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان المثانة هي (دم في البول) يمكن اكتشاف ذلك بالعين المجردة أو يمكن العثور عليه في تحليل البول في عيادة الطبيب، وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى التهابات المسالك البولية المتكررة أو حرقان عند التبول، يمكن أن يرتبط فقدان الوزن غير المقصود أو الإرهاق أو فقدان الشهية بسرطان المثانة ،و من المهم معرفة أن هذه الأعراض يمكن أن تكون موجودة أيضًا في مجموعة متنوعة من أمراض المسالك البولية الحميدة ، مثل التهاب المسالك البولية أو تضخم البروستاتا الحميد:

ألم

كثرة التبول

إفراغ غير كامل للمثانة

مرور شظايا الأنسجة في البول (أقل تواترا من الأعراض الأخرى)

إن وجود إحدى هذه العلامات أو جميعها لا يعني أنك مصاب بالسرطان ، ولكن يجب أن يطلع عليك الطبيب ، لأن هذه وظائف جسدية غير طبيعية، في بعض الأحيان لا يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المثانة من أي نزيف أو ألم، هذا هو السبب في أهمية الفحص الروتيني والفحوصات البدنية .

كيف يتم اكتشاف سرطان المثانة في كثير من الأحيان

لا يوجد فحص رسمي لسرطان المثانة ولكن عادة ما يتم اكتشافه في تحليل البول الذي يتم في عيادة الطبيب والذي قد يظهر الدم المجهري في البول، إذا كان هناك دم موجود في البول ، فيمكن يتم فحصها من خلال تنظير المثانة وهو إجراء يستلزم إدخال كاميرا صغيرة في المثانة ويتم إجراؤه عادة بواسطة طبيب المسالك البولية .

إن أفضل طريقة لتشخيص سرطان المثانة هي من خلال إجراء يسمى تنظير المثانة، ويتم إجراء هذا بشكل أساسي في عيادة المسالك البولية، وغالبًا ما يتم دمجه مع علم الخلايا البولية حيث يمكن اكتشاف الخلايا السرطانية في البول، وعادة ما يتم التصوير مطلوب بما في ذلك الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب ، أو الموجات فوق الصوتية ، أو التصوير بالرنين المغناطيسي .

سرطان المثانة قابل للعلاج

يمكن علاج سرطان المثانة في مراحله المبكرة بالجراحة أو بالإشعاع ومعدلات الشفاء من المرحلة الأولى والثانية من سرطان المثانة هي 88٪ و 63٪ على التوالي.