5 أضرار لخفض السعرات الحرارية لإنقاص الوزن.. أبرزها اضطراب الهرمونات

كتبت ميرفت رشاد

يتجه العديد من الأشخاص الراغبين فى إنقاص الوزن إلى تقليل السعرات الحرارية، بدون معرفة تأثير ذلك على الجسم، وأكد خبراء التغذية أن هناك آثار جانبية لذلك، فخفض السعرات الحرارية بشكل كبير له عدة عواقب على المدى القصير والطويل، على المدى القصير قد يؤدى إلى نقص العناصر الغذائية، وزيادة مستويات الجوع، وانخفاض مستويات الطاقة، وضعف الأداء والتعافى، وتغيرات هرمونية، كما يؤدى تقييد السعرات الحرارية على المدى الطويل إلى تكيف الجسم مع الحرق بشكل أقل ما يجعل الحفاظ على الوزن أكثر صعوبة وزيادة احتمالية استعادة الوزن، وفقا لما نشره موقع eatthis.

خفض السعرات الحرارية يؤدى إلى.. 1 - إمساك لا يُعتبر الإمساك فى كثير من الأحيان من أعراض تناول كميات أقل من الطعام، لكن التقييد الشديد للطعام يبطئ بشكل كبير من عمل الجهاز الهضمى، مع مرور الوقت، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى الإمساك المزمن نتيجة اتباع نظام غذائى شديد.

أثناء نقص السعرات الحرارية، قد لا يكون هناك كمية كافية من الطعام أو الألياف أو حتى محتوى الماء لدعم حركة الأمعاء ووظائفها، ويمكن أن يؤدى الإمساك المزمن إلى ألم شديد، وبواسير، وتضييق فى القناة الهضمية، وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.



2 - اضطرابات الهرمونات تزدهر الهرمونات فى الأجسام التى تتغذى جيدًا ويتطلب إنتاجها طاقة كبيرة ومغذيات كبيرة ومغذيات دقيقة، ويمكن أن يؤدى النقص الحاد فى أى من هذه إلى اضطرابات الهرمونات - وفى النساء فقدان الدورة الشهرية.

تقييد السعرات الحرارية لفترات طويلة يقلل من إنتاج الهرمونات الجنسية، ما يؤدى إلى تغيرات فى الدافع والوظيفة الجنسية وتشوهات الدورة الشهرية لدى الإناث.



3 - نقص المغذيات خفض السعرات الحرارية يمكن أن يعنى فقدانًا خطيرًا للمغذيات إذا لم تكن تفعل ذلك بشكل صحيح، ومن الوسائل الشائعة لخفض السعرات الحرارية الحد من تناول الدهون الغذائية ومع ذلك يمكن أن يؤدى ذلك إلى نقص الدهون فى الوجبات، ما يمنعك من امتصاص الفيتامينات المفيدة.



4 - جوع خفض السعرات الحرارية كثيرًا يمكن أن يتسبب في إفراز معدتنا للمزيد من هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع. هذه الزيادة في الجوع يمكن أن تؤدي إلى الصداع والغثيان والتعب وصعوبة التركيز.

يمكن أن يؤدى النقص الحاد فى السعرات الحرارية دون الاهتمام بتناول الأطعمة التى تساعد فى إدارة الجوع مثل البروتين والألياف والدهون الغذائية إلى مستويات أعلى من الجوع مما يجعل الالتزام بالنظام الغذائي أكثر صعوبة.