150 مليار جنيه لدعم الإنتاج.. مبادرة حكومية لمساندة قطاعى الصناعة والزراعة.. إنفوجراف

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ملامح المبادرة الجديدة.

عقد رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

تشمل المبادرة الجديدة دعم الحكومة لقطاعى الصناعة والزراعة



مبادرة دعم الزراعة والصناعة (1)

أكد مواصلة دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلى

التركيز على القطاعات ذات الأولوية لتحقيق مستهدفات الاقتصاد والتنمية

التوافق على طرح مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"

أبرز ملامح المبادرة:

خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعات الإنتاج



مبادرة دعم الزراعة والصناعة (2)

دعم القطاعات المستهدفة فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

5 سنوات المدة الإجمالية للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية

150 مليار جنيه القيمة التمويلية الإجمالية للمبادرة التنموية المقترحة

140 مليار جنيه موجهة لتمويل عمليات رأس المال العامل

10 مليارات جنيه من المخصصات لتمويل شراء السلع الرأسمالية

11% فقط سعر الفائدة على التمويل المقدم للشركات المنضمة للمبادرة

تتحمل الدولة قيمة الفارق بين فائدة المبادرة وسعر الفائدة فى السوق

تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية