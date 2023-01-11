اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 12:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

150 مليار جنيه لدعم الإنتاج.. مبادرة حكومية لمساندة قطاعى الصناعة والزراعة.. إنفوجراف

الأربعاء، 11 يناير 2023 08:07 م
150 مليار جنيه لدعم الإنتاج.. مبادرة حكومية لمساندة قطاعى الصناعة والزراعة.. إنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ملامح المبادرة الجديدة.

عقد رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

تشمل المبادرة الجديدة دعم الحكومة لقطاعى الصناعة والزراعة

مبادرة دعم الزراعة والصناعة (1)
مبادرة دعم الزراعة والصناعة (1)

 

أكد مواصلة دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلى

التركيز على القطاعات ذات الأولوية لتحقيق مستهدفات الاقتصاد والتنمية

التوافق على طرح مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"

 

أبرز ملامح المبادرة:

خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعات الإنتاج

مبادرة دعم الزراعة والصناعة (2)
مبادرة دعم الزراعة والصناعة (2)

 

دعم القطاعات المستهدفة فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

 

5 سنوات المدة الإجمالية للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية

150 مليار جنيه القيمة التمويلية الإجمالية للمبادرة التنموية المقترحة

 

140 مليار جنيه موجهة لتمويل عمليات رأس المال العامل

10 مليارات جنيه من المخصصات لتمويل شراء السلع الرأسمالية

 

11% فقط سعر الفائدة على التمويل المقدم للشركات المنضمة للمبادرة

تتحمل الدولة قيمة الفارق بين فائدة المبادرة وسعر الفائدة فى السوق

تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية

 


مبادرة الزراعة والصناعة

مبادرة حكومية لدعم الزراعة والصناعة

مبادرة حكومية جديدة

دعم الزراعة والصناعة



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تعلن مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة".. خفض أسعار الفائدة على قروض قطاعات الإنتاج.. و150 مليار جنيه بفائدة 11% والدولة تتحمل فرق سعر الفائدة.. ورئيس الوزراء: البدء بمجرد الموافقة

الأربعاء، 11 يناير 2023 05:56 م

الحكومة تعلن عن مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"

الأربعاء، 11 يناير 2023 05:51 م

رسالة هامة من الصحة لأولياء الأمور بخصوص مبادرة الرعاية الأولية.. فيديو

الأربعاء، 11 يناير 2023 02:00 م

الصحة: توزيع مرضى مبادرة قوائم الانتظار على المستشفيات لتقديم الخدمة سريعا

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:48 م

مياه دمياط: قافلة شاملة بقرية كفر سليمان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:31 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة