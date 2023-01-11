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100 فرصة عمل جديدة فى الغربية للإناث خلال شهر يناير.. الشروط والتفاصيل

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:03 م
100 فرصة عمل جديدة فى الغربية للإناث خلال شهر يناير.. الشروط والتفاصيل وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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بمزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، كشفت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للإناث فقط بمحافظة الغربية، برواتب تبدأ من 3000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، وذلك بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، وإحدى مؤسسات التمويل التابعة لوزارة التضامن.

وأوضحت أن الوظائف الخالية تشترط أن يكون سن المتقدمة لهذه الوظيفة من 18 إلى 35 سنة، ويكون لديها القدرة على العمل الميدانى (outdoor )، كما تشترط على المتقدمة أن تكون حاصلة على مؤهل عالى أو فوق المتوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها، منوهة إلى أن على الراغبات فى التقدم لهذه الوظيفة التسجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8.

وأشارت إلى أن المقابلات تجرى فى الساعة العاشرة صباحا فى العناوين التالية: فرع زفتى يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير، بمقر الفرع ش طريق بركة السبع – برج دريم أمام موقف طنطا، وفى فرع طنطا يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، بمقر الفرع محطة المعرض ناصية ش الرفاعى، وفرع المحلة يوم الإثنين الموافق 23 يناير بمقر الفرع 10 ش خضر من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة، وفرع قطور يوم الإثنين الموافق 30 يناير بمقر الفرع ش الجيش بجوار مسجد الزراعة برج جاد، وفرع السنطة يوم الثلاثاء 31 يناير، بمقر الفرع أول طريق الجعفرية خلف مجمع المواقف، وفرع كفر الزيات يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير بمقر الفرع ش أبو عوف متفرع من ميدان محمد نجيب برج الدكتور ابراهيم الديب.


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