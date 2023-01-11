وفاة شاب حاول إنقاذ آخر اختطفته عائلة بالدقهلية وأجبرته على ارتداء ملابس نسائية

الدقهليه شريف الديب

لفظ شاب أنفاسة الأخيرة داخل مستشفى الطوارئ الجامعى بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، متأثرا بإصابته بطلق نارى "خرطوش" بعد قيام مجموعة مسلحة بخطف شاب أخر من أحد المقاهى بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه، ومحاولته إنقاذه بمطاردتهم إلا أنهم قاموا بإطلاق طلقات خرطوش عليه مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

وقد شهدت قرية بهوت التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، واقعة مؤسفة، بعد خطف مجموعة مسلحة لأحد الشباب من أحد المقاهى بالقرية، بعد إطلاق وابل من النيران، مما أدى إلى إصابة أحد الشباب الموجودين على المقهى، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، واصطحبوا الشاب الآخر المطلوب إلى منطقة فتاة كان قد تقدم لخطبتها، ورفضته أسرتها، واعتدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء والنارية، ونزعوا ملابسه وأجبروه على ارتداء "قميص نوم" حريمى، وصوروه وهددوه بعدم الاقتراب من الفتاة مرة أخرى، ثم تركوه بالشارع، وتم نقله إلى المستشفى عقب ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث الدقهلية، بإصابة شاب بطلق نارى على أحد المقاهى بقرية بهوت التابعة لمركز نبروة، واختطاف آخر.

انتقل ضباط مباحث مركز نبروه إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجموعة مسلحة من عائلة المغازى بالهجوم على مقهى وإطلاق نار بشكل استعراضى عشوائى، مما أدى إلى إصابة أحد الشباب، وخطف آخر إلى مكان تمركز عائلتهم، وتعدوا على الشاب، وتم إجباره على ارتداء قميص نوم، وتمكن ضباط المباحث من القبض على اثنين من المتهمين، وجارى ضبط أربعة آخرين مشاركين فى الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.