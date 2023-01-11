وزير الرى يناقش المستجدات وتفاصيل المشروعات المقترحة ضمن "برنامج نُوَفِّي"

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا مع قطاع التخطيط بالوزارة لمناقشة المستجدات والتفاصيل الفنية الخاصة بالأعمال والمشروعات المقترحة فى مجال المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفِّي".

قال سويلم، إن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، حيث يأتى قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدى للتحديات التى يواجهها ويدعم استدامة الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التحديات العديدة التى تواجه قطاعى المياه والغذاء فى مصر والعالم.

وأوضح سويلم، أن مشروعات الموارد المائية والرى تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تتضمن عدد من المشروعات التى تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة فى الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأضاف أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل فى مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع فى مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التى تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تأتى تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتى أطلقتها مصر العام الجارى، وأيضا المساهمات المحددة وطنيًا، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفنى وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.