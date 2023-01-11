وزير الاتصالات يلتقى قيادات "تك ماهندرا" لمناقشة التوسع فى أنشطة تصدير خدمات التكنولوجيا

كتبت هبة السيد

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع سانجاى نياك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "تيجاس" TEJAS الهندية الرائدة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات المختلفة؛ فى العاصمة نيودلهى؛ حيث تناول اللقاء بحث التعاون فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لتلبية احتياجات السوق المحلية والسوق العربية والإفريقية.

استعرض اللقاء أبرز منتجات الشركة التى توفرها لمقدمى خدمات الاتصالات والانترنت وانشطتها فى الابتكار، والبحث والتطوير فى هذه المجالات.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له اجتماعا مع نهال سه القائم بأعمال تطوير الأعمال التجارية فى الشرق الأوسط وأفريقيا لمؤسسة الدفع الإلكترونية؛ تناول الاجتماع نظام الدفع المالى الإلكترونى بالهند، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة فى إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق الشمول المالى الرقمى.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له مع سى بى جورنانى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "تك ماهندرا" ومسؤولى الشركة؛ تناول اللقاء الذى نظمته شركة "تك ماهندرا" بحضور وائل حامد سفير مصر فى الهند، وعدد من قيادات الشركة؛ الجهود المصرية لتنمية صناعة التعهيد، وخطط شركة "تك ماهندرا" المستقبلية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026 بهدف تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على تنمية حجم أعمالها فى مصر، وزيادة الصادرات الرقمية؛ مشيرا إلى مشروعات التحول الرقمى فى مصر ومنها مشروع "أحمس" الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية؛ موضحا البرامج التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات من خلال الجهات التابعة لها.

كما تطرق اللقاء إلى بحث إمكانية التوسع فى أنشطة مركز الشركة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها بالخارج انطلاقا من مصر، من خلال مضاعفة أعداد العاملين بالمركز، والتنوع فى النشاط ليشمل تخصصات أخرى مع التركيز على خدمات البحث والتطوير وتصميم البرمجيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

ويزور الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له يزور الهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير؛ يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصرى.