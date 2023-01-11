ميناء دمياط يستقبل اليوم 32 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل اليوم 10 سفن، متنوعة بينما غادره 12 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26629 طن تشمل: 3350 طن مولاس و 6351 طن ملح و 1555 طن جبس معبأ و 2750 طن يوريا و 7232 طن رمل و 5391 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34341 طن تشمل: 7900 طن قمح و 10272 طن خردة و 10310 طن سكر و 4794 طن ابلاكاش و 765 طن حديد و 300 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 114 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4302 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49155 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100500 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4613 شاحنة.

وفي سياق متصل، أكد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تشهد خلال الفترة الحالية حزمة من المشروعات التنموية العملاقة، والتي ستسهم في تطوير أداء الهيئة وكذلك تطوير خدماتها، لافتا إلي أن أبرز تلك المشروعات محطة حاويات " تحيا مصر 1" والتي يجري العمل بها حاليا داخل الهيئة، مؤكدا أهمية هذا المشروع في تنمية أداء الهيئة في تقديم الخدمات اللوجيستية.

كان رئيس هيئة ميناء دمياط، قد التقي بممثلي مصلحة الجمارك لمناقشة إمكانية تطوير خدمات الهيئة تيسيرا على عملائها، وتضمن اللقاء مناقشة خطة العمل المطروحة خلال الفترة المقبلة تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.