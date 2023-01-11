مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انفجار قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية

وكالات الأنباء

قتل وأصيب عدد من الأشخاص فى انفجار وإطلاق نار وقع اليوم الأربعاء، قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية، فى العاصمة كابول.

وقال مصدر محلى لـ"سبوتنيك" الروسية، إنه "سمع دوى انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية، فضلا عن سماع إطلاق نار أيضا"، دون المزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام أفغانية "مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في الانفجار الذي وقع قرب مقر وزارة الخارجية في العاصمة كابول".

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، في الأول من الشهر الجاري، سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار وقع، في مطار عسكري في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور "وقع انفجار في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".

وفي نهاية الشهر الماضي، وقع انفجار داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول.