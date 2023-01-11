مصرع طفل فى حادث قطار بالإسكندرية 

شهدت منطقة نجع العرب بالإسكندرية، حادثا مأساويا بمصرع طفل أثناء مروره على خط السكة الحديد، وتصادف مرور القطار، ولم يتمكن من العبور وتوفى فى الحال.
البداية تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية اخطارا يفيد بوجود حادث دهس فى منطقة نجع العرب غرب الإسكندرية ومصرع طفل توجهت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع الطفل "ح. م" 10 سنوات وتم نقل الجثمان لمشرحة كوم الدكة وتحرير محضر بالواقعة.
يذكر ان سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق التهم سيارة أثناء مرورها عند تقاطع شارع سوتر مع طريق الكورنيش، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.
وتلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا يفيد نشوب حريق أمام أرض كوته التابعة لنطاق حي وسط، وتسبب في توقف الحركة المرورية جزىيًا.
وبانتقال قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تم فرض سياج تأميني لحماية المارة لحين السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها لعدم امتدادها إلى باقي السيارات المارة.
ووفقًا لشهود عيان فقد أسفر الحريق عن حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة التي اشتعلت فيها النيران إثر حدوث ماسٍ في دائرتها الكهربائية وذلك أثناء سيرها.
تم رفع أثار الحريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر إداري بالواقعة تميدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.
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