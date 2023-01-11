مصرع طفلة عمرها عام متأثرة بإصابتها بحروق واختناق فى حريق منزل بالأقصر

لقيت طفلة تبلغ من العمر عام واحد مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق وجروح فى حريق منزل بجوار شادر الجوايدة للخضار بمدينة إسنا، اليوم الأربعاء، حيث أسفر الحريق عن إصابة 4 مواطنين بحروق وجروح وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ولقيت الطفلة مصرعها لدى وصولها للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى منزل بجوار شادر الجوايدة للخضار، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بحروق وجروح وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وهم كل من "جرجس بطرس غالي" 35 سنة مصاب بحروق فى الرقبة والكتف، و"دميانة ثروت مرقس" 27 مصابة بحروق فى الرقبة والوجه، و"جوفانى جرجس ثروت" 3 سنوات مصاب بحروق بالجسم واختناقات، وتوفيت الطفلة "باستر جرجس ثروت" سنة واحدة نتيجة إصابتها باختناق عقب نقلها للمستشفى، وتم تحرير عن ذلك المحضرر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى فروشات البائعين بشارع السوق السياحى بوسط مدينة الأقصر، دون مصابين أو خسائر بشرية، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد باندلاع حريق محدود فى عدد من الفروشات لأربعة بائعين فى شارع السوق السياحى نتيجة إنفجار فى كشك كهرباء بوسط السوق، وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء لموقع الحريق، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق فى لحظات محدودة دون مصابين أو خسائر، وتبين أن الحريق نتج عنه خسائر فى بضاعة أصحاب الفروشات بالسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مصرع طفلة عمرها عام متأثرة بإصابتها بحروق واختناق فى حريق منزل بالأقصرالأربعاء، 11 يناير 2023 02:43 م
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لقيت طفلة تبلغ من العمر عام واحد مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق وجروح فى حريق منزل بجوار شادر الجوايدة للخضار بمدينة إسنا، اليوم الأربعاء، حيث أسفر الحريق عن إصابة 4 مواطنين بحروق وجروح وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ولقيت الطفلة مصرعها لدى وصولها للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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