مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقانا بمدينة الأقصر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطارا يفيد بأنه لدى عبور سيدة تدعى "سمية.ع.م" 56 سنة لمزلقان نجع الخطباء، انزلقت قدماها أسفل قطار خلال مروره بالمزلقان ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد لقيت طفلة تبلغ من العمر عام واحد مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق وجروح فى حريق منزل بجوار شادر الجوايدة للخضار بمدينة إسنا، اليوم الأربعاء، حيث أسفر الحريق عن إصابة 4 مواطنين بحروق وجروح وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ولقيت الطفلة مصرعها لدى وصولها للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى منزل بجوار شادر الجوايدة للخضار، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بحروق وجروح وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وهم كل من "جرجس بطرس غالي" 35 سنة مصاب بحروق فى الرقبة والكتف، و"دميانة ثروت مرقس" 27 مصابة بحروق فى الرقبة والوجه، و"جوفانى جرجس ثروت" 3 سنوات مصاب بحروق بالجسم واختناقات، وتوفيت الطفلة "باستر جرجس ثروت" سنة واحدة نتيجة إصابتها باختناق عقب نقلها للمستشفى، وتم تحرير عن ذلك المحضرر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.