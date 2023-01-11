مشروعات فى كل القطاعات.. إنجازات حياة كريمة فى الشهداء بالمنوفية "فيديو"

طفرة تنموية أحدثتها مشروعات حياة كريمة فى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية كشف عن مشروعات المبادرة الرئاسية فى مركز الشهداء، قائلاً: إنه فى قطاع الصحة تم الانتهاء من 5 وحدات صحية تم رفع كفاءتها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وبلغت نسبة الإنشاء الجديد للوحدات الصحية 95% وعددها 12 وحدة صحية.

وفى قطاع التعليم تم الانتهاء من 8 مدارس جديدة وجارى العمل فى 3 مدارس أخرى كما تم رفع كفاءة 27 مدرسة وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 13 مركز شباب وملعبا وكذلك الانتهاء من إنشاء 5 مجمعات خدمات وأخرى زراعية وإنشاء 7 نقاط إسعاف، كما تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال إحلال ومد خطوط مياه بجميع قرى المركز وتم الانتهاء من حفر 17 بئرا ارتوازيا.

وتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالقرى سواء شبكات أو خطوط انحدار أو محطات رفع بنسبة تزيد عن 85% وجارى التشطيبات النهائية لإنشاء 7 أسواق حضارية.