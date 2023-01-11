اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار الأمن القومي العراقي يطالب بمشاركة تجربة بلاده في مكافحة الإرهاب

الأربعاء، 11 يناير 2023 06:32 م
مستشار الأمن القومي العراقي يطالب بمشاركة تجربة بلاده في مكافحة الإرهاب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
أ ش أ

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن العراق هو المتصدي الأول لخطر الإرهاب في العالم، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة تجربته في مجال إعادة تأهيل رعاياه القادمين من مخيم الهول.


وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال ترؤس الأعرجي الاجتماع الأول لعام 2023، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، حيث تمت مناقشة ناقش ورقة المستشارية الخاصة بمسودة قانون مكافحة الإرهاب، ومقترح وزارة الخارجية العراقية المتعلق بمشاركة تجربة العراق في مجال إعادة تأهيل رعاياه القادمين من مخيم الهول مع مجلس وزراء الداخلية العرب.


وشدد الأعرجي، على ضرورة مشاركة العراق لهذه التجربة في مختلف المحافل، لما يمتلكه من خبرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولكونه المتصدي الأول لخطر الإرهاب في العالم، فضلاً عمّا قدمه من تضحيات.


العراق

قاسم الأعرجي

مستشار الأمن القومى العراقى

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مكافحة الإرهاب فى العراق



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