محافظ كفر الشيخ: توريد 39 ألف طن أرز بـ21 موقعا

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 39912 طن أرز، بـ21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم زراعة 217 ألف فدان قمح، بمراكز المحافظة، وتشهد قرى مراكز المحافظة حملات توعية ضد الحشائش العريضة والنجيلية بالتنسيق مع الحملة القومية للنهوض بالقمح ومركز البحوث.

وأضاف غربية، لـ" اليوم السابع"، تم زراعة المستهدف 100 ألف فدان بنجر ، مؤكداً أن الإدارات الزراعية تنظم ندوات توعية، لزراعة القمح وترشيد استخدام المياه لزيادة الانتاج والمحافظة على التربة وذلك بحضور مسؤولين مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بالإدارة المركزية والإرشاد الزراعي وجهاز تحسين الأراضي.

وأكد غربية أنه تم تنفيذ المدارس الحقلية الخاصة بمحصول القمح تحت رعاية مشروع ترشيد استخدام مياه دلتا النيل بالمشاركة مع Gizووحدة تطوير الرى الحقلى بمتابعة الإدارة المركزية للإرشاد وبإشراف وتنفيذ الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ ناحية كفر العرب مركز دسوق للنهوض بإنتاجية محصول القمح، كما تم تنفيذ تنفيذ المدارس الحقلية الخاصة بمحصول القمح تحت رعاية مشروع ترشيد استخدام مياه دلتا النيل بالمشاركة مع Gizووحدة تطوير الرى الحقلى بمتابعة الإدارة المركزية للإرشاد وبإشراف وتنفيذ الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ ناحية الشاذلى مركز قلين للنهوض بانتاجية محصول القمح والتأكيد على ضرورة تنفيذ العمليات الزراعية والتوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح خلال هذة الفترة.