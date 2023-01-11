محافظ بورسعيد يعلن قرب انتهاء أعمال مصنع الغازات لضخ الأكسجين للمستشفيات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع، والذى يعد من المصانع التى تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة ورئيس حى الجنوب ورئيس مجلس إدارة المصنع.

واطلع محافظ بورسعيد، على سير العمل بخطوط الإنتاج فى مختلف الأقسام، مشيدًا بمعدلات وجودة الإنتاج، والتقى بعددٍ من العاملين بالمصنع، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدا حرصه على تفقد أوضاع العاملين بالمناطق الاستثمارية وتقديم الدعم اللازم.

وأكد المحافظ، أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلى ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعى، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوها إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد وتقدم التسهيلات بما يسهم فى التوسع فى المشروعات الصناعية والاستمرار فى النهضة بالمستوى الصناعى داخل المحافظة.

وفى نفس السباق، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير الأعمال الإنشائية داخل مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالمنشٱت الصناعية، رافقه خلالها اللواء عاطف وجدى السكرتيرالعام للمحافظة، ومسئولى شركة الغازات.

وأعلن محافظ بورسعيد، قرب الانتهاء من أعمال إنشاء المصنع ووصول العمل لمراحل متقدمة، استعدادا لافتتاحه قريبا، لافتا أن مصنع الغازات صرح صناعى جديد يقام على مساحة 10000 متر مربع، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد، لآخر مستجدات العمل فى إنشاء المصنع، وتفقد كافة الاقسام الجارى العمل بها، مشيرا إلى أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة، مؤكدا على أهمية الإسراع فى معدلات العمل لسرعة تشغيل المصنع وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن المصنع سيساهم فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ويدعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

كما تفقد محافظ بورسعيد سير العمل فى إنشاء مصنع دك للأحذية بالمنطقة الصناعية، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت.