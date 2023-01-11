اليوم السابع
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محافظ المنوفية يقرر إقالة رئيس الوحدة المحلية بالمصيلحة وإحالة 10 عاملين للتحقيق

الأربعاء، 11 يناير 2023 09:55 ص
محافظ المنوفية يقرر إقالة رئيس الوحدة المحلية بالمصيلحة وإحالة 10 عاملين للتحقيق جانب من الجولة
المنوفية - محمود شاكر

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قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المصيلحة وإحالته للتحقيق لتدني مستوى النظافة وتراكم القمامة في شوارع القرية وضعف الإشراف في متابعة العمل ، كما أمر المحافظ إحالة 10 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة صباح اليوم لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد الحالة العامة .
 
وخلال الجولة لاحظ محافظ المنوفية تراكم القمامة في شوارع القرية وتدني مستوى النظافة كما تفقد مقر الوحدة المحلية للمصيلحة، حيث تلاحظ عدم انتظام سير العمل وعدم خروج عربات الفترة الصباحية لرفع القمامة بالشوارع.
 
يأتي هذا في إطار جولات المحافظ الميدانية المفاجئة علي الوحدات المحلية لمتابعة انتظام سير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والنظافة العامة، ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي استمرار جولاته المفاجئة لمتابعة مستوى أداء رؤساء الوحدات المحلية في نظافة الشوارع وتقييم أداؤهم الميداني ومستوى الإشراف.

 


جولة ميدانية مفاجئة

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إقالة رئيس الوحدة المحلية بالمصيلحة

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