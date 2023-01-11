محافظ القاهرة: الشباب المتسلح بالعلم والمعرفة هم بناة المستقبل

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الملتقى الشبابى الدولى الأول للذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مسرح المتحف القومى للحضارة المصرية بمشاركة 27 دولة.

وفى بداية كلمته بالحفل رحب محافظ القاهرة بكافة المشاركين من الشباب المتميز القادمين من الدول الشقيقة والصديقة مع الشباب المصرى الواعد، مؤكدًا على سعادته بهذا الإقبال الكبير من الشباب بما يعكس وعيًا عاليًا بأهمية تعزيز معارفهم ومهاراتهم فى مجال الذكاء الاصطناعى استعدادًا لمتطلبات المستقبل.

وأكد محافظ القاهرة أن الاهتمام بالذكاء الاصطناعى وما يرتبط به من علوم وتطبيقات حديثة لم يعد رفاهية، بل هو طريق جديد وهام يسلكه الشباب نحو المستقبل، خاصة مع متطلبات العالم فى استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى كافة مجالات الحياة ولذا جاء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعداد الشباب لكونهم عماد وأمل المستقبل وتسليحهم بالمعرفة ومواكبة التطورات العالمية الحديثة ومنها ضرورة التحول إلى المجتمع الرقمى وتشجيع الابتكار على نحو يحتل مكانة محورية وعالمية ومركزية وفقاً لرؤية مصر 2030، وبما يدعونا جميعًا إلى تطبيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الشاملة فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشباب المتسلح بالعلم والمعرفة وفقًا لأحدث تطبيقات التكنولوجيا هم بناة المستقبل للأوطان لا سيما مجال الذكاء الاصطناعى الذى يستلزم علينا جميعاً السعى لبناء جيل جديد يتسلح بالمعرفة قادر على مواكبة التغيرات العالمية والحديثة المتسارعة فيه، وهو ما نأمل أن يحققه هذا الملتقى الشبابى الأول بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بهدف استخدام أفضل تطبيقات التكنولوجيا فى دعم أهداف التنمية المستدامة فى إطار حرص مصر على التفاعل مع معطيات العصر الرقمى الذى تتوالى فيه المستجدات التكنولوجية بشكل متسارع.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومنصة مصر الرقمية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وكافة الجهات المشاركة فى الإعداد لإقامة هذا الملتقى الشبابى الأول للذكاء الاصطناعى.