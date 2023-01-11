محافظ الإسكندرية وسفير اليابان يفتتحان ورشة "خياطة" متكاملة بمركز التدريب المهنى

وخلال الافتتاح رحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بسفير دولة اليابان والوفد المرافق له، ووجه لهم الشكر على دعم مركز التدريب بعدد 2 جهاز لحام محاكى لعمليات اللحام، وذلك لرفع كفاءة التدريب دون إهدار للجهد والوقت والخامات، وثمن قيام السفارة بتجهيز ورشة حياكة (خياطة) متكاملة عبارة عن 10 ماكينات متطورة مختلفة الأنواع لرفع كفاءة ومهارة الأيدى العاملة والفنيين والمتدربين بالمركز.

ويذكر أن مركز التدريب الفنى والمهنى بالإسكندرية يضم 12 ورشة مختلفة فى أكثر من تخصص منها ما يتعلق بالكهرباء، واللحام، والسيارات، والخياطة، و النجارة، والتبريد والتكييف، والطهي والأعمال اليدوية وغيرها، ويقوم المركز بتدريب نحو 3 آلاف متدرب سنويا فى مختلف المهن والحرف اليدوية.

وأعرب سفير اليابان عن سعادته بالتعاون مع محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف وتحدث عن أهمية ربط التدريب بسوق العمل، وأهمية التدريب على الحرف والأعمال اليدوية فى مساعدة الناس، مشيراً إلى أهمية وجود الجامعة اليابانية في مدينة الإسكندرية.

وخلال الافتتاح تفقد محافظ الإسكندرية والوفد المرافق له الورش التدريبة بالمركز، وأشاد بالبرامج التدريبية التى يقدمها المركز لخدمة المتدربين وبالإمكانيات التدريبية الموجودة فى المركز، مشيراً إلى أهمية وجود العمالة الفنية الماهرة لأى دولة مهما تقدمت فيها التكنولوجيا، مؤكداً على أن تطور وتوافر المهن اليدوية يدل على تطور الدول.

وفى ختام الزيارة، وجه محافظ الإسكندرية دعوة لسفير اليابان والوفد المرافق له لزيارة عدد من الأماكن التاريخية والأثرية التى تتميز بها المحافظة، وزيارة المناطق الصناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة.