محافظ أسوان: إلغاء الاحتفال بالعيد القومى ترشيدا للإنفاق

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه ترشيداً للإنفاق، والإستهلاك الحكومى فقد تقرر إلغاء جميع فعاليات الإحتفال بعيد أسوان القومى، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحظر الصرف على الإعلان والدعاية والحفلات والمعارض.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن الاحتفالات تقتصر فقط على فاعلية إيقاد الشعلة برمز الصداقة تزامناً مع إفتتاح أكبر مشروع هندسى في القرن العشرين وهو السد العالى منذ 52 عاماً فى 15 يناير 1971 ، بجانب وضع أكليل الزهور على الجندى المجهول بحديقة درة النيل وسط عروض لفرقة الموسيقات العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية، مع تقديم العروض الفنية والوطنية والحماسية بالحدائق العامة للمواطنين ، والأفواج السياحية من فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً الشباب والرياضة.

وفى نفس السياق، كلف محافظ أسوان بقيام اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة بعقد إجتماع تنسيقى مع مسئولى الجهات التنفيذية إستعداداً للعيد القومى حيث أشار السكرتير العام بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فسوف تشهد فعاليات العيد القومى لهذا العام إفتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تم الإنتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكافة مدن ومراكز المحافظة سواء ضمن خطة المحافظة أو مبادرات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل ، وأيضاً مشروعات تحيا مصر ، مع إنهاء مشاكل المشروعات المتعثرة والعشوائيات بشكل تدريجى حتى يجنى المواطنين ثمارها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دخول أى مشروعات تم نهوها للخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

وأوضح، بأن اللواء أشرف عطية قد أعطى تكليفاته للمسئولين لرفع كفاءة الطريق الرئيسى لمدخل منطقة السد العالى بدءاً من ميدان المسلة حتى رمز الصداقة من خلال أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير ، بالإضافة إلى النظافة ورفع تراكمات الرمال والأتربة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ نفس الأعمال بالشوارع الرئيسية والداخلية لإظهار المدينة بشكل جمالى تواكباً مع الإحتفال بالعيد القومى.