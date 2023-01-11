اليوم السابع
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الأربعاء، 11 يناير 2023 12:50 ص
أكرم القصاص
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مباحثات تونسية إيطالية حول مواجهة الهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:00 ص
مباحثات تونسية إيطالية حول مواجهة الهجرة غير الشرعية وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي
أ ش أ

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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع نظيره أنطونيو تاجاني وزير الخارجية الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين وأفق تعزيزها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.


كما ناقش الوزيران -خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء قضية الهجرة غير الشرعية، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بهدف معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وما تشكله من تحديات وتداعيات أمنية وإنسانية وتنموية، وشددا في هذا السياق على أهمية اعتماد رؤية شاملة ووضع الآليات الكفيلة بهدف تشجيع الهجرة النظامية.


واتفق وزير الخارجية التونسي ونظيره الإيطالي - وفق بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - على تبادل الزيارات الوزارية من أجل بحث مجمل أوجه التعاون وإيجاد الحلول الكفيلة باحتواء إشكاليات الهجرة غير الشرعية


تونس

إيطاليا

تونس وإيطاليا

الهجرة غير الشرعية

مكافحة الهجرة غير الشرعية



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