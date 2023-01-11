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لص المنازل بالقاهرة يعترف بارتكابه 3 جرائم بأسلوب كسر الأبواب

الأربعاء، 11 يناير 2023 10:24 ص
لص المنازل بالقاهرة يعترف بارتكابه 3 جرائم بأسلوب كسر الأبواب محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة محتويات الشقق السكنية فى منطقة البساتين، أقر بارتكاب 3 وقائع سرقة سابقة بإسلوب كسر الأبواب بعد تأكده من غياب السكان عن الشقة المستهدف سرقتها. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 2 شاشة تلفزيون، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط 3 شاشات تلفزيون أخرى إعترف بسرقتهم من داخل 3 شقق بذات العقار وبذات الأسلوب المشار إليه.

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